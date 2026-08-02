В Орловской области определили лучшего токаря

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Токарь — 2026» подвели в Орловской области. Состязания проходили в городе Ливны, сообщили в департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона.
Конкурс организовали на базе «ГМС Ливгидромаш». За звание лучшего боролись 8 токарей из Ливен, Мценска и Орла. Участники прошли теоретическое тестирование для проверки знаний основ технологии обработки материалов, чтение чертежей и правил техники безопасности. Также токари выполнили практическое задание за станком, где оценивались точность, скорость работы и качество готовой детали.
По итогам соревнования лучшим стал сотрудник «ГМС Ливгидромаш» Дмитрий Ратушный. Серебро завоевал Максим Андропов, а бронза досталась Артему Иващенко. Победитель регионального этапа конкурса получит возможность принять участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который состоится в Пензенской области на площадке станкостроительного предприятия «СтанкоМашСтрой» в сентябре 2026 года.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.