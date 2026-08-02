Археологи нашли в горах Адыгеи захоронения протомеотов с бронзовыми артефактами

Работы продолжили после раскопок кургана «Азишский-16», который относится к эпохе энеолита — ранней бронзы. В 2023 году специалисты обнаружили в нем протомеотский могильник, где были найдены 22 захоронения, богатые бронзовыми и металлическими предметами. Радиоуглеродный анализ показал, что люди, погребенные на этом участке, жили примерно в X—IX вв. еках до нашей эры.