В Липецкой области выберут лучших лаборантов химического анализа

Лучших лаборантов химического анализа определят в Липецкой области по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Состязание является частью нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном проектном офисе администрации региона.
К участию в конкурсе приглашаются специалисты с опытом работы от трех лет: сотрудники организаций, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Участникам предстоит пройти конкурсные испытания — проверку теоретических знаний и выполнение лабораторных заданий. Результаты оценит региональная экспертная комиссия. Призеры будут награждены дипломами, а профессионал, занявший первое место, представит Липецкую область на федеральном этапе конкурса в Череповце.
Соревнования будут проходить 14 августа 2026 года на базе Липецкого металлургического колледжа. Заявку на участие можно подать через единую цифровую платформу «Работа России» по 9 августа 2026 года (включительно) по ссылке. Там же можно ознакомиться с полными условиями конкурса.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.