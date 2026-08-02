На улице Федоровской в Севастополе осенью откроют обновленный сквер

Пространство будет полностью доступно и для маломобильных граждан: на дорожках установят специальную тактильную плитку и понижающие бордюры, а основное покрытие останется ровным и цельным, что обеспечит беспрепятственное передвижение. Помимо удобных дорожек, там появятся велодорожки, скамейки и зона для тихого отдыха, а также розетки для полива.