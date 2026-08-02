На улице Федоровской в Севастополе осенью откроют обновленный сквер

Благоустроенное общественное пространство откроют осенью этого года на улице Федоровской в микрорайоне Любимовка на севере Севастополя. Работы по расширению сквера ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Севастополя.
Ремонт этой части территории — третий этап масштабного благоустройства общественного пространства, за которое проголосовали местные жители. Оно станет логичным продолжением уже имеющегося там сквера как физически, так и стилистически.
«Сейчас здесь полностью закончены земляные работы и прокладка подземных коммуникаций, установлен бордюрный камень. Подрядчик перешел к бетонированию основания для будущей тротуарной плитки. Примерно половина площади будет покрыта твердым покрытием, а на остальной части специалисты уберут камни и разровняют грунт», — рассказал и. о. директора «Парков и скверов» Егор Суслин.
Пространство будет полностью доступно и для маломобильных граждан: на дорожках установят специальную тактильную плитку и понижающие бордюры, а основное покрытие останется ровным и цельным, что обеспечит беспрепятственное передвижение. Помимо удобных дорожек, там появятся велодорожки, скамейки и зона для тихого отдыха, а также розетки для полива.
«После обсуждения проекта с местными жителями мы постарались учесть поступившие пожелания насколько это возможно. Например, мы выделили и повысили небольшой участок, на котором установлен памятный знак, где позже будет уложена плитка», — добавил Егор Суслин.
Более 60% работ по благоустройству сквера уже выполнено. Всего же в 2026 году при поддержке нацпроекта будут отремонтированы 6 скверов и 16 пешеходных сетей в разных районах города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.