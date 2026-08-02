Не только на пляже: эксперт назвал 6 ошибок при использовании SPF-крема

Неподходящий уровень SPF. По словам эксперта, показателя 15 часто бывает недостаточно. Для города обычно подходит средство с маркировкой 30, а при длительном пребывании на солнце, склонности к ожогам, пигментации, постакне или после косметологических процедур лучше выбрать 50. На упаковке также должна быть указана защита от UVA- и UVB-лучей. Нанесение в последний момент. Состав используют после обычного ухода, но до макияжа — за 15−20 минут до выхода из дома. За это время он успевает закрепиться на коже. Слишком тонкий слой. На каждый квадратный сантиметр кожи требуется около 2 мг продукта. Распределять крем нужно по лицу, ушам, шее, области вокруг глаз и губам. Редкое обновление. При нахождении на солнце слой восстанавливают каждые два часа, после купания или активного потоотделения — сразу. Распыление спрея прямо на лицо. Сначала его наносят на ладони, затем равномерно распределяют по коже. Замена крема тональным средством. Декоративная косметика не обеспечивает полноценной защиты от ультрафиолета, поскольку её обычно наносят слишком тонким слоем. В течение дня поверх макияжа можно использовать пудру, спрей или стик с SPF.