Не только на пляже: эксперт назвал 6 ошибок при использовании SPF-крема

Даже SPF-крем не обеспечит коже нужную защиту, если наносить его неправильно. Об этом ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Екатерина Щербина рассказала в воскресенье, 2 августа.
Главный ориентир — УФ-индекс, который показывает силу и потенциальную опасность солнечного излучения. При значении 3 и выше открытые участки кожи следует защищать даже в облачную и прохладную погоду.
Какие ошибки снижают эффективность SPF-крема:
Неподходящий уровень SPF. По словам эксперта, показателя 15 часто бывает недостаточно. Для города обычно подходит средство с маркировкой 30, а при длительном пребывании на солнце, склонности к ожогам, пигментации, постакне или после косметологических процедур лучше выбрать 50. На упаковке также должна быть указана защита от UVA- и UVB-лучей. Нанесение в последний момент. Состав используют после обычного ухода, но до макияжа — за 15−20 минут до выхода из дома. За это время он успевает закрепиться на коже. Слишком тонкий слой. На каждый квадратный сантиметр кожи требуется около 2 мг продукта. Распределять крем нужно по лицу, ушам, шее, области вокруг глаз и губам. Редкое обновление. При нахождении на солнце слой восстанавливают каждые два часа, после купания или активного потоотделения — сразу. Распыление спрея прямо на лицо. Сначала его наносят на ладони, затем равномерно распределяют по коже. Замена крема тональным средством. Декоративная косметика не обеспечивает полноценной защиты от ультрафиолета, поскольку её обычно наносят слишком тонким слоем. В течение дня поверх макияжа можно использовать пудру, спрей или стик с SPF.
Щербина подчёркивает, что ежедневное использование SPF не мешает выработке витамина D, поэтому делать перерывы не требуется. При фотодерматозах специалист рекомендует сдавать анализы и в случае дефицита принимать назначенные врачом препараты.
Регулярное применение солнцезащитных средств не приводит к нехватке питательных веществ и не нарушает естественные функции кожи. Такая профилактика помогает замедлить фотостарение и снизить риск клеточных изменений под действием ультрафиолета, заключает эксперт.
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