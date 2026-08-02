В 44 школах Казани со следующего учебного года заработают кружки по ИИ

Грант на ведение дополнительных занятий получили учителя, ставшие победителями республиканского конкурсного отбора «Педагог — руководитель кружка по искусственному интеллекту». Лучших выбрали из 117 претендентов. В число победителей вошли учителя информатики, математики, физики, химии, биологии, истории, обществознания, русского языка и литературы, родного языка и литературы, иностранных языков, а также педагоги дополнительного образования. По условиям гранта, после получения средств педагоги должны вести кружки по ИИ не менее одного года.