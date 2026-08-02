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В 44 школах Казани со следующего учебного года заработают кружки по ИИ

Преподавать в них будут учителя, ставшие победителями республиканского конкурсного отбора.

Источник: Национальные проекты России

Кружки по искусственному интеллекту для учащихся 5−8 классов появятся в 44 школах Казани в новом учебном году, что отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Преподавать в них будут 59 педагогов, сообщили в Казанском городском общественном центре.

Грант на ведение дополнительных занятий получили учителя, ставшие победителями республиканского конкурсного отбора «Педагог — руководитель кружка по искусственному интеллекту». Лучших выбрали из 117 претендентов. В число победителей вошли учителя информатики, математики, физики, химии, биологии, истории, обществознания, русского языка и литературы, родного языка и литературы, иностранных языков, а также педагоги дополнительного образования. По условиям гранта, после получения средств педагоги должны вести кружки по ИИ не менее одного года.

Программа станет частью республиканской стратегии развития искусственного интеллекта на 2026−2030 годы, которая нацелена на подготовку специалистов, начиная со школы. Предполагается, что занятия будут проходить в формате школьных кружков. Сначала учащиеся освоят работу с нейросетями и научатся грамотно формулировать запросы, а затем перейдут к разработке собственных ИИ-агентов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.