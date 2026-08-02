В Тес-Хемском районе Тувы завершили модернизацию сельской библиотеки

Создание модельной библиотеки завершилось в селе Берт-Даг Тес-Хемского района Республики Тывы. Она стала двадцатым учреждением такого формата в регионе, сообщили в министерстве культуры республики.
«Благодаря нацпроекту “Семья” библиотека превратилась в современное пространство для обучения и досуга, — отметила директор Национальной библиотеки Республики Тыва им. А. С. Пушкина Ирина Эртине. — Мы оснастили учреждение компьютерным и интерактивным оборудованием, зонировали помещение: теперь здесь есть детская зона, краеведческий уголок и площадка для мастер-классов».
Параллельно с обновлением интерьера сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации, чтобы эффективно работать с новыми цифровыми инструментами. Значительно обновился и книжный фонд — библиотека получила 4249 новых изданий. До конца года в регионе планируется открыть еще четыре модельные библиотеки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.