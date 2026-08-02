В Тес-Хемском районе Тувы завершили модернизацию сельской библиотеки

«Благодаря нацпроекту “Семья” библиотека превратилась в современное пространство для обучения и досуга, — отметила директор Национальной библиотеки Республики Тыва им. А. С. Пушкина Ирина Эртине. — Мы оснастили учреждение компьютерным и интерактивным оборудованием, зонировали помещение: теперь здесь есть детская зона, краеведческий уголок и площадка для мастер-классов».