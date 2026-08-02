В Минеральных Водах приступили к укладке асфальта по улице Мостовой

Основной этап ремонта дорожного полотна — укладка асфальта — стартовал на улице Мостовой в Минеральных Водах. Работы на этом объекте ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Ставропольского края.
Протяженность участка от улицы Энгельса до моста через реку Кума составляет более 800 м. Параллельно ведется обустройство тротуаров. Кроме того, предусмотрена установка остановочных павильонов.
«Стартовал самый важный этап, работы идут по графику. Дорожники трудятся в полную силу, бригады стараются сделать все максимально качественно и в срок. Комплексный подход позволяет не только повысить пропускную способность дороги, но и обеспечить комфорт пешеходов», — сказал глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.
Отметим, что параллельно с ремонтом на улице Мостовой продолжаются работы по улице Красной — там комплексное обновление затронет участок протяженностью 2,3 км. Оба объекта планируется привести в нормативное состояние до сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.