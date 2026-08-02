Пробка в 10 км растянулась на выезде из Воронежа днем 2 августа

По информации сервиса «Яндекс. Карты», затор произошел из-за двух ДТП. Кроме того, проезд затруднен из-за дорожных работ. Пробка растянулась от улицы Изыскателей по Обходу Воронежа и заканчивается недалеко от Новоживотинного.