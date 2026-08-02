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Пробка в 10 км растянулась на выезде из Воронежа днем 2 августа

Транспортный коллапс вызвали два ДТП и ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

На выезде из Воронежа в сторону Рамонского района днем в воскресенье 2 августа образовалась огромная пробка. Автомобилисты в социальных сетях отмечают, что ее длина порядка 10 км.

По информации сервиса «Яндекс. Карты», затор произошел из-за двух ДТП. Кроме того, проезд затруднен из-за дорожных работ. Пробка растянулась от улицы Изыскателей по Обходу Воронежа и заканчивается недалеко от Новоживотинного.

Ранее VRN.KP.RU сообщал, что после ДТП с фурами в Воронежской области в больницу попали два водителя. На трассе Р-298 в Панинском районе столкнулись большегрузы MAN, Sitrak и DAF.

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