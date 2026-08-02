В Башкирии определили победителей этапа конкурса «Лучший по профессии»

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинациям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Оператор станков с программным управлением» подвели в Башкирии. Состязание является частью нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики.
За звание лучших специалистов боролись сотрудники, представляющие ведущие промышленные предприятия региона — «КумАПП», «Компания Метта», «Завод Бурсервис» и другие организации. Конкурсные испытания прошли на базе АО «Завод Бурсервис» в Уфе и включали теоретический и практический этапы. Участники продемонстрировали профессиональные знания, навыки работы с современным оборудованием и качество выполнения производственных заданий.
По итогам соревнований победителем в номинации «Токарь» признан Виктор Яншаев. Лучшим оператором станков с программным управлением стал Станислав Медведев, а победу в номинации «Фрезеровщик» одержал Николай Потапов. Победители регионального этапа представят Башкирию на федеральном этапе конкурса.
«Рабочие профессии являются основой промышленного развития Башкортостана. Сегодня предприятиям нужны высококвалифицированные специалисты, владеющие современными технологиями и готовые решать производственные задачи. Конкурс “Лучший по профессии” позволяет выявить сильнейших представителей отрасли, повысить престиж рабочих специальностей и сформировать кадровый резерв для предприятий», — подчеркнул заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Валерий Галиев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.