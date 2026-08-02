Волжская ГЭС пополнила водохранилище краснокнижной стерлядью

Волгоградское водохранилище пополнилось молодью редкой рыбы: Волжская ГЭС имени Ф. Г. Логинова выпустила в реку 236 тысяч 514 мальков стерляди. Экологическая акция прошла на правом берегу водохранилища.
Как сообщили на предприятии, филиале «РусГидро», молодь вырастили на Волгоградском осетровом заводе, два участка которого расположены прямо на территории ГЭС, а третий — в Среднеахтубинском районе. Перед выпуском рыбу взвесили, поместили в специальные живорыбные контейнеры и доставили к берегу, где с помощью особых приспособлений отправили в воду.
Все работы по зарыблению шли при научном сопровождении Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства с соблюдением технологических стандартов, включая контроль за транспортировкой мальков. Подобные мероприятия по восстановлению водных биоресурсов компания проводит с 2003 года.
Стоит отметить, что стерлядь занесена в Красную книгу России, а её вылов в реках Волжско-Каспийского бассейна полностью запрещён — как промышленный, так и любительский. Эта пресноводная представительница осетровых с вытянутым телом и длинным носом относится к долгожителям: рыба может прожить до 30−35 лет и предпочитает чистые водоёмы с высоким содержанием кислорода.
Ранее сообщалось о редкой птице, которая поселилась в главном корпусе ВолгГМУ в Волгограде.