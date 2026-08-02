Волжская ГЭС пополнила водохранилище краснокнижной стерлядью

Стоит отметить, что стерлядь занесена в Красную книгу России, а её вылов в реках Волжско-Каспийского бассейна полностью запрещён — как промышленный, так и любительский. Эта пресноводная представительница осетровых с вытянутым телом и длинным носом относится к долгожителям: рыба может прожить до 30−35 лет и предпочитает чистые водоёмы с высоким содержанием кислорода.