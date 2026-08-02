Красноярский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена детей июля

В Красноярском крае самыми популярными именами для новорожденных в июле стали Михаил и София. Об этом свидетельствуют обновленные данные единого реестра ЗАГС. В мужской рейтинг самых востребованных имен вслед за Михаилом вошли Александр, Артём, Роман и Иван. У новорожденных девочек в пятерку лидеров, помимо Софии, попали Ева, Варвара, Анна и Мирослава. В то же время некоторые красноярские семьи решили проявить оригинальность при выборе имен для младенцев. В список редких и необычных мужских имен июля вошли Гардаш, Симеон, Рузибой, Салах и Жасур. Среди девочек сотрудники ведомства зафиксировали единичные случаи регистрации таких имен, как Матрёна, Инна, Дилия, Сона и Айна.