Нижегородские полицейские охраняют порядок в Серафимо-Дивеевском монастыре

В ходе проверки Юрий Арсентьев проверил контрольно-пропускные пункты на въезде в село. Сейчас там работаю сотрудники ГИБДД, специалисты управления по вопросам миграции и кинологи с собаками. Они проверяют документы у всех прибывающих и проводят осмотр автомобилей. Руководитель регионального Главка оценил слаженность работы полицейских подразделений и поручил усилить проверку автомобилей на наличие запрещенных предметов.