В Нуримановском районе Башкирии появится тепличный комплекс

Современный тепличный комплекс для выращивания посадочного материала запустят в Нуримановском районе Республики Башкортостан по нацпроекту «Экологическое благополучие». Его главная задача — ежегодно производить до 1,2 миллиона сеянцев с закрытой корневой системой, сообщили в районной администрации.
Новый комплекс будет оснащен передовым оборудованием, которое позволит создать идеальные условия для роста молодых сосен, елей и других пород. Автоматизированные поливочные рампы обеспечат каждое растение необходимым количеством влаги, а системы затенения защитят нежные побеги от палящего солнца. Такой подход позволяет не только увеличить объемы производства, но и гарантировать высокое качество каждого будущего дерева.
«Каждый миллион выращенных здесь сеянцев через несколько лет превратится в гектары здорового, крепкого леса, который будет служить многим поколениям жителей Башкортостана и всей страны, очищая воздух, защищая почву и даря нам свою красоту», — отметил глава администрации Нуримановского района Вилдан Ситдиков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.