В Петербурге отметили 100 лет со дня рождения конструктора Игоря Спасского

В Санкт-Петербурге вспоминают выдающегося конструктора Игоря Спасского, внесшего большой вклад в развитие отечественного кораблестроения. В честь его юбилея в городе откроют мемориальную доску.
2 августа исполнилось 100 лет со дня рождения почетного гражданина Санкт-Петербурга, дважды Героя и академика РАН Игоря Дмитриевича Спасского. О памятной дате напомнил губернатор Александр Беглов, отметив, что вклад конструктора продолжает жить в созданных им кораблях.
Профессиональная деятельность Спасского была тесно связана с Центральным конструкторским бюро «Рубин», где он проработал 70 лет. Более 30 лет он возглавлял предприятие и сумел сохранить коллектив и производственный потенциал бюро в сложный для страны период 1990-х годов.
Под руководством конструктора в «Рубине» были разработаны проекты, по которым построили более 85% кораблей, входивших в состав Военно-морского флота России, включая около 200 атомных подводных ракетоносцев 4 поколений. Спасский также принимал участие в развитии гражданского судостроения. При его участии создавались проекты техники для освоения шельфа, в том числе первая в мире ледостойкая платформа «Приразломная» и разработки для проекта «Сахалин».
Помимо научной и инженерной деятельности, Игорь Спасский участвовал в сохранении исторического наследия Санкт-Петербурга. Он содействовал реставрации Николо-Богоявленского Морского собора и музея-квартиры Пушкина, а также принимал участие в создании музея «Народоволец» и монумента «Слава Российскому флоту».