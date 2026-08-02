В Петербурге отметили 100 лет со дня рождения конструктора Игоря Спасского

Под руководством конструктора в «Рубине» были разработаны проекты, по которым построили более 85% кораблей, входивших в состав Военно-морского флота России, включая около 200 атомных подводных ракетоносцев 4 поколений. Спасский также принимал участие в развитии гражданского судостроения. При его участии создавались проекты техники для освоения шельфа, в том числе первая в мире ледостойкая платформа «Приразломная» и разработки для проекта «Сахалин».