«Ротор» завершил сезон в Лиге Тейлгейт, одержав уверенную победу в заключительном матче

Волгоградский «Ротор» закончил выступление в Лиге Тейлгейт — турнире, который служит важной площадкой для команд, осваивающих специфику американского футбола. В формате 9×9 лига даёт возможность коллективам, которые из‑за кадровых, финансовых или географических ограничений не могут участвовать в чемпионате России, провести полноценный сезон.