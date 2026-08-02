В Алтайском крае завершен ремонт участка дороги, связывающей четыре района

Ремонтные работы на автомобильной дороге Рубцовск — Угловское — Михайловское в Алтайском крае подошли к концу. Дорожники обновили участок с 83 по 86 км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Эта дорога является главным транспортным коридором для жителей Рубцовского, Угловского, Егорьевского и Михайловского районов. В рамках ремонта специалисты демонтировали на участке старое покрытие, укрепили основание полотна цементом и уложили два слоя нового асфальтобетона. Завершающим этапом стало нанесение разметки, которую водители видят и в темное время суток.
«Для нас было принципиально важно не просто заменить асфальт, а вернуть дороге эксплуатационную надежность на долгие годы. Участок, который мы сдали, эксплуатировался почти 40 лет без капремонта, и сегодняшние технологии позволили нам полностью устранить этот многолетний износ. Мы применили материалы, устойчивые к тяжелой технике и перепадам температур, гарантировали безопасность водоотвода. Уверен, что жители четырех районов уже оценили комфорт и безопасность обновленной трассы, а для наших дорожников это очередной шаг в повышении качества региональной инфраструктуры», — отметил генеральный директор подрядной организации Игорь Левин.
Напомним, в прошлом году на автомобильной дороге Рубцовск — Угловское — Михайловское при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновляли участки в Угловском и Рубцовском районах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.