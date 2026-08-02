В Алтайском крае завершен ремонт участка дороги, связывающей четыре района

«Для нас было принципиально важно не просто заменить асфальт, а вернуть дороге эксплуатационную надежность на долгие годы. Участок, который мы сдали, эксплуатировался почти 40 лет без капремонта, и сегодняшние технологии позволили нам полностью устранить этот многолетний износ. Мы применили материалы, устойчивые к тяжелой технике и перепадам температур, гарантировали безопасность водоотвода. Уверен, что жители четырех районов уже оценили комфорт и безопасность обновленной трассы, а для наших дорожников это очередной шаг в повышении качества региональной инфраструктуры», — отметил генеральный директор подрядной организации Игорь Левин.