Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС сказало, сколько литров топлива могут везти в авто белорусы и почему

Постановление МЧС определяет, сколько топлива белорусы могут везти с собой в машине.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько литров топлива белорусы могут везти в одной машине и перемещать через границу. Подробнее об этом рассказали в МЧС.

Так, на личном автомобиле белорусы могут перевозить за пределы страны ограниченное количество топлива. Объем литров ограничивается правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ч.1 п. 3 правил, утвержденных постановление МЧС № 35 от 17 мая 2021 года).

Согласно документу, в Беларуси физлицо может перевозить в легковом автомобиле в канистрах для дальнейшего личного использования не более 60 литров бензина или дизельного топлива.

Если речь о пересечении границы Беларуси, то водитель еще должен учитывать возможные ограничения в соседних странах по ввозу и перемещению топлива.

Еще МЧС сообщило, что в Беларуси ожидаются грозы с градом и ветром 20 м/с, но и жара до +37 на 2 августа.

При этом накануне сильные ливни накрыли Гродненщину. Здесь мы рассказали, что произошло во время непогоды в Гродно, где во время грозы 1 августа вышла из строя ливневая канализация: «Вода в автобусах по колено, подтопления в крупном ТЦ».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше