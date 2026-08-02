МЧС сказало, сколько литров топлива могут везти в авто белорусы и почему

Стало известно, сколько литров топлива белорусы могут везти в одной машине и перемещать через границу. Подробнее об этом рассказали в МЧС.
Так, на личном автомобиле белорусы могут перевозить за пределы страны ограниченное количество топлива. Объем литров ограничивается правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ч.1 п. 3 правил, утвержденных постановление МЧС № 35 от 17 мая 2021 года).
Согласно документу, в Беларуси физлицо может перевозить в легковом автомобиле в канистрах для дальнейшего личного использования не более 60 литров бензина или дизельного топлива.
Если речь о пересечении границы Беларуси, то водитель еще должен учитывать возможные ограничения в соседних странах по ввозу и перемещению топлива.
Еще МЧС сообщило, что в Беларуси ожидаются грозы с градом и ветром 20 м/с, но и жара до +37 на 2 августа.
При этом накануне сильные ливни накрыли Гродненщину. Здесь мы рассказали, что произошло во время непогоды в Гродно, где во время грозы 1 августа вышла из строя ливневая канализация: «Вода в автобусах по колено, подтопления в крупном ТЦ».