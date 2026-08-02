Главный тренер «Балтики»: Команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь

«В эмоциональном плане это очень важная победа. У нас была серия неудачных домашних игр. Мы сыграли близко к своему максимуму. Временами футбол напоминал тот, который мы тренируем. После 2:0 прошлогодняя “Балтика” точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим», — сказал Талалаев.