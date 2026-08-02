Главный тренер «Балтики»: Команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь

Футболисты «Балтики» показали почти максимум своих возможностей в игре с «Динамо». Такое мнение высказал главный тренер калининградцев Андрей Талалаев после матча.
«В эмоциональном плане это очень важная победа. У нас была серия неудачных домашних игр. Мы сыграли близко к своему максимуму. Временами футбол напоминал тот, который мы тренируем. После 2:0 прошлогодняя “Балтика” точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим», — сказал Талалаев.
Он также отметил важность Брайана Хиля для «Балтики». По словам Талалаева, тренерский штаб «молится» на сальвадорского нападающего. «Вы сами видели, что как только появился нападающий, который находит моменты в штрафной, у нас появилась возможность выигрывать. Поэтому молимся на Хиля, продолжаем совершенствовать Оффора и очень надеемся на Никитина», — сказал наставник.
«Балтика» во втором туре РПЛ обыграла на своём поле московское «Динамо». Встреча в Калининграде завершилась со счётом 2:1.