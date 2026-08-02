Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Балтики»: Команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь

Калининградцы сумели одержать первую победу в сезоне.

Футболисты «Балтики» показали почти максимум своих возможностей в игре с «Динамо». Такое мнение высказал главный тренер калининградцев Андрей Талалаев после матча.

«В эмоциональном плане это очень важная победа. У нас была серия неудачных домашних игр. Мы сыграли близко к своему максимуму. Временами футбол напоминал тот, который мы тренируем. После 2:0 прошлогодняя “Балтика” точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим», — сказал Талалаев.

Он также отметил важность Брайана Хиля для «Балтики». По словам Талалаева, тренерский штаб «молится» на сальвадорского нападающего. «Вы сами видели, что как только появился нападающий, который находит моменты в штрафной, у нас появилась возможность выигрывать. Поэтому молимся на Хиля, продолжаем совершенствовать Оффора и очень надеемся на Никитина», — сказал наставник.

«Балтика» во втором туре РПЛ обыграла на своём поле московское «Динамо». Встреча в Калининграде завершилась со счётом 2:1.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше