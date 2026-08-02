Патриарх Кирилл встретился с губернатором Нижегородской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и митрополитом Георгием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В ходе беседы участники обсудили духовную значимость Сарова, связь науки и веры, а также развитие паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Глеб Никитин отметил, что в регионе уже восстановлено около 700 храмов и продолжается работа по консервации руинированных объектов.
Кроме того, стороны затронули вопросы строительства новых православных учебных заведений, в том числе школы № 1 имени священника Василия Гундяева в Лукоянове и развитие Лукояновского округа в целом.
Ранее сообщалось, что 7500 верующих собрались на патриаршее богослужение в Дивееве 1 августа.