Жители Ростовской области получили 7,6 миллиарда рублей по больничным

С начала года жителям Ростовской выплатили 7,6 миллиарда рублей по 428 тысячам больничных. Такую статистику привели в региональном отделении СФР.
В ведомстве напомнили, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит зарплаты и стажа сотрудника. Если человек проработал 8 лет, то ему полагается полная компенсация, то есть 100% заработка. При стаже от 5 до 8 лет — 80%, от 6 месяцев до 5 лет — 60%, менее полугода — не больше МРОТ.
Листы нетрудоспособности оформляются только в электронном виде. После этого сведения автоматически поступают из медицинской организации в региональное отделение СФР.
— Выплату перечислят в течение 10 дней с момента поступления данных о закрытии больничного. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, начиная с 4 дня — Соцфонд, — говорится в сообщении.
Статус больничного листа можно проверить на портале госуслуг.
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