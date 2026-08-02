Жители Ростовской области получили 7,6 миллиарда рублей по больничным

В ведомстве напомнили, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит зарплаты и стажа сотрудника. Если человек проработал 8 лет, то ему полагается полная компенсация, то есть 100% заработка. При стаже от 5 до 8 лет — 80%, от 6 месяцев до 5 лет — 60%, менее полугода — не больше МРОТ.