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В Красноярске первая рабочая неделя августа начнется с тридцатиградусной жары

Первая рабочая неделя августа в Красноярске начнется с жарких, сухих и солнечных дней. По прогнозу синоптиков, 3 и 4 августа.

Первая рабочая неделя августа в Красноярске начнется с жарких, сухих и солнечных дней. По прогнозу синоптиков, 3 и 4 августа, в понедельник и вторник, днем столбики термомеров могут преодолеть отметку в +30 градусов. Ночью возможен небольшой кратковременный дождь и +18 градусов. Во второй половине недели жара чуть спадет — до +29 градусов днем. Солнечная погода уступит место облачной. В среду, 5 августа, днем вероятен дождь. В последний день рабочей недели, 7 августа, ожидаеся +25 градусов, дождь и переменная облачность. Дожливой ожидается и ночь с пятницы на субботу, 8 августа. В МЧС напомниили правила безопасности в жару.

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