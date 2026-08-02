В Красноярске первая рабочая неделя августа начнется с тридцатиградусной жары

Первая рабочая неделя августа в Красноярске начнется с жарких, сухих и солнечных дней. По прогнозу синоптиков, 3 и 4 августа, в понедельник и вторник, днем столбики термомеров могут преодолеть отметку в +30 градусов. Ночью возможен небольшой кратковременный дождь и +18 градусов. Во второй половине недели жара чуть спадет — до +29 градусов днем. Солнечная погода уступит место облачной. В среду, 5 августа, днем вероятен дождь. В последний день рабочей недели, 7 августа, ожидаеся +25 градусов, дождь и переменная облачность. Дожливой ожидается и ночь с пятницы на субботу, 8 августа. В МЧС напомниили правила безопасности в жару.