В Нижегородской области утвердили перечень опасных инвазивных растений

Согласно документу, речь идет о растениях, которые не отнесены к карантинным и сорным видам, и распространение которых должно быть предотвращено. Должны быть приняты меры по их выявлению и уничтожению на территории Нижегородской области. На данный момент в этот перечень внесено только одно растение — борщевик Сосновского.