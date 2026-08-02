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«Люди крепкой закалки»: Путин поздравил десантников с профессиональным праздником

Президент напомнил о подвигах ветеранов и нынешних бойцов.

Источник: Клопс.ru

Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Обращение президента России опубликовали на сайте Кремля в воскресенье, 2 августа.

"В рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером, братской сплочённостью и взаимовыручкой.

Вы по праву гордитесь именами создателей Воздушно-десантных войск, бессмертными подвигами и выдающимися свершениями предшественников, равняетесь на ветеранов.

Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта", — отметил глава страны.

Президент также выразил уверенность, что личный состав продолжит выполнять поставленные задачи и укреплять обороноспособность страны. Военнослужащим, их родным и близким он пожелал успехов и всего наилучшего.

В 2024 году на время празднования Дня ВДВ на площади Победы отключали фонтаны.