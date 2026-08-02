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Бывший городской полигон ТБО внесут в уставный капитал регоператора ТКО

Уставный капитал АО «Пермский региональный оператор ТКО» будет увеличен на 455,445 млн руб. Распоряжение об этом на этой неделе было подписано в краевом правительстве. Дополнительный выпуск акций будет оплачен имуществом, вносимым краевым правительством на баланс общества. Сейчас уставный капитал АО 900 млн руб.

Уставный капитал АО «Пермский региональный оператор ТКО» будет увеличен на 455,445 млн руб. Распоряжение об этом на этой неделе было подписано в краевом правительстве. Дополнительный выпуск акций будет оплачен имуществом, вносимым краевым правительством на баланс общества. Сейчас уставный капитал АО 900 млн руб.

Согласно приложению к распоряжению, будет внесен имущественный комплекс бывшего муниципального полигона Софроны.

Напомним, в апреле Пермская гордума приняла решение о безвозмездной передаче имущества полигона Софроны в собственность Пермского края. В собственность региона передается девять объектов недвижимого имущества, в том числе здание административно-бытового корпуса, гараж-стоянка, а также подъездная дорога, и два земельных участка общей площадью 57,7 га.

Передача имущества понадобилась краевому правительству в целях строительства в этом районе нового экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Объект планируется построить в рамках концессионного соглашения. Концессионером выступит АО «Пермский региональный оператор ТКО» (АО «ПРО ТКО») Инвестиции в проект составят более 4,8 млрд руб., в том числе за счет банковских кредитов. Со своей стороны региональные власти предоставят компании земельные участки. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года.