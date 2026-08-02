Бывший городской полигон ТБО внесут в уставный капитал регоператора ТКО

Передача имущества понадобилась краевому правительству в целях строительства в этом районе нового экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Объект планируется построить в рамках концессионного соглашения. Концессионером выступит АО «Пермский региональный оператор ТКО» (АО «ПРО ТКО») Инвестиции в проект составят более 4,8 млрд руб., в том числе за счет банковских кредитов. Со своей стороны региональные власти предоставят компании земельные участки. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года.