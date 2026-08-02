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Количество пассажиров в электричках Калининградской области выросло до 3,8 млн человек

Пригородным сообщением пользуются чаще, чем в 2025-м году.

Сегодня в нашей стране отмечается День железнодорожника. Работников поздравил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Спасибо сотрудникам и ветеранам отрасли за высочайший профессионализм и вклад в развитие области. Работа трудная, крайне важная для нас всех. Счастья и новых успехов!» — написал в соцсетях глава региона.

По итогам первого полугодия на инфраструктуре КЖД погрузили почти 2,5 миллиона тонн грузов и перевезли свыше 300 тысяч тонн грузов, прирост составил 15%.

В пригородном сообщении за полугодие перевезли 3,86 миллиона пассажиров — на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.