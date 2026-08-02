В столичном транспорте бесплатно раздают питьевую воду

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам столичного транспорта из-за жары, сообщает столичный департамент транспорта.
«В воскресенье раздадим на объектах транспорта более трех тысяч бутылок и стаканчиков питьевой воды», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что инспекторы ЦОМП раздают пассажирам бесплатную воду на станциях метро «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская» и «Выхино», а также на автовокзалах «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота».
«Пассажиры “Аэроэкспресса” могут взять воду в экспресс-автобусах возле станции метро “Ховрино” с 13.00. В автобусах на Домодедовском направлении также ведется раздача воды», — отмечается в сообщении.
По словам дептранса, с 14.00 воду на станциях МЦД и вокзалах раздают сотрудники ЦППК и МТППК, к тому же в салонах электросудов доступна бутилированная вода из кулеров.
«Кроме того, сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД раздают воду на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на двух прогулочных маршрутах: “Киевский” и “Китай-город”, — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что кулеры с водой также доступны посетителям специализированных стоянок «Московского паркинга».