Россия рассчитывает, что Гросси посетит Энергодар и ЗАЭС, заявил Лихачев

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет в ближайшее время посетить Энергодар и Запорожскую АЭС и получить ответ на вопрос, кто наносит по ним удары, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
В ходе последних консультаций делегации РФ с руководством МАГАТЭ, которые состоялись в Калининграде в начале июля, ситуация в Энергодаре и на Запорожской АЭС была главной темой, напомнил Лихачев в беседе с журналистами.
«Мы и тогда указывали и сейчас обращаем внимание МАГАТЭ на явную недостаточность действий агентства для обеспечения безопасности Запорожской АЭС», — сказал глава «Росатома».
В ходе консультаций обсуждался возможный визит генерального директора МАГАТЭ в Энергодар, отметил Лихачев.
«Рассчитываем, что в ближайшее время господин Гросси сможет посетить город и площадку Запорожской станции. Это даст ему возможность увидеть реальное положение дел и лично получить ответ на вопрос — кто и для чего наносит удары по ЗАЭС и Энергодару», — резюмировал Лихачев.