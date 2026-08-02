Как прошел «Пари Фест» на Стрелке: смотрим фото

В субботу, 1 августа на Стрелке снова было жарко: «Пари Фест» прошел уже в третий раз в Нижнем Новгороде. И он снова собрал людей со всей страны: гости из Москвы, Казани и многих других городов приехали послушать любимых артистов.
На главной сцене зажигали Boulevard Depo, Тося Чайкина, Big Baby Tape, Мартин и многие другие. Организаторы учли недочеты прошлого года и обеспечили возможность бесплатно получить воду на специальной стойке, а также отдохнуть в тени на оборудованных зонах.
Особое внимание уделили инклюзивным зонам: отдельно стоит отметить сурдопереводчицу Екатерину Кононенко. Она проживала каждую песню и точно смогла передать нужную атмосферу и специфику каждого артиста.
«На каком еще фестивале можно заметить такое внимание к инклюзивности? Нигде!» — поделился впечатлениями Родион Швырев, частый посетитель фестивалей из Липецка. Много интерактивных зон от партнеров позволили переключить внимание с музыки и немного отдохнуть, при этом получить приятные призы. Большую часть активностей сделали в формате квеста по путевому листу, что особенно увлекло самых юных участников фестиваля.
Завершил активный день «Пари Рейв» в «ЦЕХе», до которого смогли дотанцевать только самые стойкие. Диджеи заряжали настроением на весь предстоящий день.
Екатерина Лакина.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как прошёл Ночной забег в Нижнем Новгороде.