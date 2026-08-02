«Крылатая пехота» душевно отметила День ВДВ в Волгограде

Фразу «Никто, кроме нас!», которая стала девизом ВДВ, часто повторял десантникам Василий Маргелов. Сегодня мужчины в тельняшках и голубых беретах именно так приветствовали друг друга. Эти слова можно было увидеть на флагах, которые они держали в руках. Девиз Воздушно-десантных войск запечатлен и на входе в тематический парк, где стоит БМД-1 и расположена Аллея славы ВДВ, на которой находятся десятки портретов и краткие строки биографий героев-земляков.