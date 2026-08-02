Белорус после сна заявил в милицию на знакомого, рядом с которым уснул

Минчанина будут судить за хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину он полностью признал, но причиненный потерпевшему ущерб не возместил. Установлено, что обвиняемый нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. До суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.