Маслов о руинах вилл на Тельмана: в ближайшее время собственники приступят к работам

Здания на ул. Тельмана, 17 и 19, известны как «бывшие дома ансамбля песни и пляски Балтийского флота». В 2017 году обе виллы находились в оперативном управлении «1986-го отделения морской инженерной службы Министерства обороны РФ». В августе 2009 года право собственности на особняки перешло к гражданину Евгению Смирнову. Предприниматель с такими же персональными данными возглавлял фирму, которая была зарегистрирована на ул. Гоголя. Однако в 2009 году фирму ликвидировали. Затем здания ещё два раза переходили из рук в руки. В феврале 2011 года право собственности на них зарегистрировал гражданин Исмаил Аскеров. В ноябре 2011 года они перешли к Евгению Смирнову. 14 марта 2012 года право собственности на здания зарегистрировало ООО «Интерлин» на основании договора купли-продажи от 23 января 2012 года. В апреле прошлого года представители Службы госохраны ОКН сообщали, что владелец особняка на улице Тельмана, 19, в 2023 году заказал обследование здания, чтобы определить объем работ и оценить состояние конструкций.