Маслов о руинах вилл на Тельмана: в ближайшее время собственники приступят к работам

В бывших немецких виллах на улице Тельмана (дома № 17 и № 19) в ближайшее время начнутся работы по реконструкции. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.
«Собственники к нам уже приходили с проектами, — заявил чиновник. — Один объект, возможно, частично будет демонтирован (дом № 17 не объект культурного наследия). А по второму у ребят нет иного выхода, кроме как проводить работы по восстановлению. Там где-то два года назад поменялся новый собственник. Он из Зеленоградска».
В марте 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила «Новому Калининграду», что горвласти намерены надавить на собственников четырёх разрушающихся особняков с улицы Тельмана (дома довоенной постройки под номерами 17, 19, 22 и 24), которые разрушаются не первый год.
Дятлова отметила, что давление на собственника оказывалось через совместные обращения в суд горадминистрации и министерства муниципального контроля.
«Право частной собственности в нашей стране никто не отменял. Но, используя правила благоустройства и акты, которые составляются в ходе контрольно-надзорных мероприятий министерства регионального контроля, мы можем это делать, — добавила Дятлова. — Процесс небыстрый, но первый шаг нужно делать. Сделаем. Наша задача — это внешний облик города».
Здания на ул. Тельмана, 17 и 19, известны как «бывшие дома ансамбля песни и пляски Балтийского флота». В 2017 году обе виллы находились в оперативном управлении «1986-го отделения морской инженерной службы Министерства обороны РФ». В августе 2009 года право собственности на особняки перешло к гражданину Евгению Смирнову. Предприниматель с такими же персональными данными возглавлял фирму, которая была зарегистрирована на ул. Гоголя. Однако в 2009 году фирму ликвидировали. Затем здания ещё два раза переходили из рук в руки. В феврале 2011 года право собственности на них зарегистрировал гражданин Исмаил Аскеров. В ноябре 2011 года они перешли к Евгению Смирнову. 14 марта 2012 года право собственности на здания зарегистрировало ООО «Интерлин» на основании договора купли-продажи от 23 января 2012 года. В апреле прошлого года представители Службы госохраны ОКН сообщали, что владелец особняка на улице Тельмана, 19, в 2023 году заказал обследование здания, чтобы определить объем работ и оценить состояние конструкций.
Обе виллы были построены на бывшей Бисмарк-плац в начале XX века.
Дом № 19 постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 получил статус объекта культурного наследия регионального значения.