Полезный стресс: что такое фрикшнмаксинг и как зумеры усложняют себе жизнь

— Физиологически полезный стресс — эустресс — переживается как легкое усилие, которое сопровождается удовлетворением даже в процессе преодоления сложностей, — отмечает Екатерина Пахолкина. — А дистресс, разрушительный стресс, распознается по раздражению, разочарованию, нарастающей усталости, бессоннице. Если вы заставляете себя час делать что-то вручную вместо того, что можно было сделать за пять минут, и не приобрели никакого нового навыка — вы просто теряете время, маскируя прокрастинацию (привычку откладывать важные дела на потом. — прим. «ВМ») под осмысленный подвиг. Умение пользоваться технологиями, чтобы освободить ресурс для действительно сложных творческих или аналитических задач, — это не слабость, а признак зрелой личности.