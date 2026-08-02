Ушел из жизни профессор Воронежского агроуниверситета Александр Агибалов

Александр Агибалов родился в поселке Красная Заря Орловской области. Его профессиональный путь был тесно связан с Воронежем: в 1988 году он окончил экономический факультет Воронежского СХИ и начал карьеру в родном вузе с должности ассистента, впоследствии дойдя до поста ректора.