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Водитель «ВАЗ-2115» погиб после столкновения с опорой ЛЭП в Волгограде

Смертельная авария произошла в Советском районе Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Волгограда 1 августа произошла смертельная авария. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

ДТП случилось около 12:20 напротив дома № 2 «б» по улице Песчанокопской. 35-летний водитель отечественной легковушки по какой-то причине потерял контроль над машиной. Автомобиль съехал с дороги и на полном ходу влетел в столб.

Удар оказался смертельным. Водитель погиб на месте до приезда кареты скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии.