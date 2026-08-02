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Под Волгоградом грузовой поезд наехал на 14-летнего велосипедиста

На переезде в селе Зензеватка Ольховского района грузовой поезд сбил 14-летнего велосипедиста, подросток в больнице.

ЧП на железнодорожном переезде произошло вечером 1 августа в селе Зензеватка Ольховского района Волгоградской области. Под колёса грузового поезда попал 14-летний подросток на велосипеде.

По предварительной информации регионального главка МВД, всё случилось около 18:30 на переезде по улице Октябрьской. За рычагами электровоза находился 40-летний машинист, который вёл грузовой состав, когда на пути оказался юный велосипедист. Избежать наезда не удалось.

Пострадавшего мальчика доставили в медучреждение. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Всего же за минувшие сутки, как отчитались в ведомстве, инспекторы выявили в регионе 776 нарушений правил дорожного движения и задержали 15 нетрезвых водителей.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о 2 водителях, пассажире и 4 пешеходах, которые пострадали в ДТП.