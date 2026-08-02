Под Волгоградом грузовой поезд наехал на 14-летнего велосипедиста

По предварительной информации регионального главка МВД, всё случилось около 18:30 на переезде по улице Октябрьской. За рычагами электровоза находился 40-летний машинист, который вёл грузовой состав, когда на пути оказался юный велосипедист. Избежать наезда не удалось.