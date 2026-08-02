Учёные предупредили о первой магнитной буре августа

Облако плазмы среднего размера, образовавшееся после одной из вспышек в конце июля, может задеть Землю по касательной и вызвать первую магнитную бурю месяца. Об этом специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили в воскресенье, 2 августа.
Основная масса вещества ушла в сторону от нашей планеты, однако край облака, по расчётам учёных, может достичь магнитосферы. Вероятность такого сценария специалисты считают высокой. На снимках коронографов было видно, что часть плазмы направляется к Земле, а в ночь с 30 на 31 июля приборы зафиксировали поток высокоэнергетических протонов, вызвавший небольшой радиационный шторм. Обычно вслед за такими частицами приходит и сам фронт выброса.
В конце июля учёные отмечали, что на Солнце практически не наблюдалось вспышек, способных повысить геомагнитную активность.