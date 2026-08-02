Проспект Карла Маркса в Магадане сделают доступным для маломобильных

На обновляемом участке планируют установить светофоры со звуковым сопровождением для слабовидящих и незрячих пешеходов, оборудовать пандусы и понижения бордюров для удобного передвижения маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Также там разместят дорожные знаки с подсветкой и проекционные пешеходные переходы для повышения безопасности в темное время суток.