Проспект Карла Маркса в Магадане сделают доступным для маломобильных

Условия для граждан с ограниченными возможностями здоровья будут созданы на проспекте Карла Маркса в Магадане. Дорога ремонтируется при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
На обновляемом участке планируют установить светофоры со звуковым сопровождением для слабовидящих и незрячих пешеходов, оборудовать пандусы и понижения бордюров для удобного передвижения маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Также там разместят дорожные знаки с подсветкой и проекционные пешеходные переходы для повышения безопасности в темное время суток.
На улице уже завершили укладку двух слоев асфальтобетонного покрытия. Специалисты продолжают подготовку основания под бордюрный камень. Далее они заасфальтируют пешеходные дорожки и установят наружное освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.