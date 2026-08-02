В ЕАО завершили проект по созданию патриотических муралов

Новые художественные работы появились на фасадах зданий в Биробиджане и районах области. Проект объединил молодых художников, творческие коллективы и жителей региона. Сначала прошел открытый конкурс эскизов, в котором авторы представили свои идеи, посвященные истории России, героям нашего времени, культурным традициям и духовно-нравственным ценностям. После отбора лучшие работы были вынесены на народное онлайн-голосование, где жители Еврейской автономной области определили, какие изображения украсят их города и села.