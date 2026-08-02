В ЕАО завершили проект по созданию патриотических муралов

Проект по созданию патриотических муралов, организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», завершился на территории Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщили в департаменте по молодежной политике правительства региона.
Новые художественные работы появились на фасадах зданий в Биробиджане и районах области. Проект объединил молодых художников, творческие коллективы и жителей региона. Сначала прошел открытый конкурс эскизов, в котором авторы представили свои идеи, посвященные истории России, героям нашего времени, культурным традициям и духовно-нравственным ценностям. После отбора лучшие работы были вынесены на народное онлайн-голосование, где жители Еврейской автономной области определили, какие изображения украсят их города и села.
«Сегодня эти идеи стали частью городской среды. Новые муралы появились в разных муниципальных образованиях региона и уже стали узнаваемыми точками притяжения. Каждый из них напоминает о важности сохранения исторической памяти, уважения к защитникам Отечества и любви к своей малой родине», — отметили в департаменте по молодежной политике правительства региона.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.