Игроки «Локомотива» взяли золото на пятом этапе чемпионата России по пляжному волейболу

В финале соперниками «Локомотива-2» (Мария Егорова и Мария Лазуренко) стали волейболистки «Локомотива-3» Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова. Игра завершилась с общим счётом 2:0 (21:18, 21:17). А в матче за третье место игроки «Локомотива-1» Екатерина Храмцова и Анна Савельева уступили Елизавете Губиной и Веронике Плотниковой из «Динамо-3» с общим счётом 2:1 (17:21, 21:18, 15:13).