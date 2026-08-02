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Игроки «Локомотива» взяли золото на пятом этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Калининградки поделили серебро и золото чемпионата.

Мария Егорова и Мария Лазуренко, выступающие за калининградский «Локомотив», стали победителями пятого этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Барнауле. Финал состоялся в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

В финале соперниками «Локомотива-2» (Мария Егорова и Мария Лазуренко) стали волейболистки «Локомотива-3» Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова. Игра завершилась с общим счётом 2:0 (21:18, 21:17). А в матче за третье место игроки «Локомотива-1» Екатерина Храмцова и Анна Савельева уступили Елизавете Губиной и Веронике Плотниковой из «Динамо-3» с общим счётом 2:1 (17:21, 21:18, 15:13).

Напомним, 11 июля в Орле Мария Егорова и Мария Лазуренко выиграли Кубок России по пляжному волейболу, обыграв в финале Екатерину Шевцову и Кристину Филимонову из московского «Динамо-1».

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