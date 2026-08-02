Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нескольких городах и районах Дона отключили воду из-за проблем со скважинами

Жители хуторов и поселков Ростовской области могут оставить заявку на подвоз воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области несколько городов и районов остались без воды. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Подача холодной воды временно остановлена в Гуково и Зверево, а также в Каменском и Красносулинском районах. Это связано с выходом из строя скважин верхнего яруса и критическим уровнем воды в трех резервуарах.

Без воды остались, в частности, жители хуторов Старая Станица, Малая Каменка, Волченский и поселка Рубежный в Каменском районе.

Ремонтные работы планируют завершить до конца воскресенья, 2 августа. Для обеспечения людей водой организован ее подвоз. Заявку можно оставить по номеру 8 (863) 28 557 77.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.