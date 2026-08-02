«Потребовалась эвакуация санавиацией». Семья из Беларуси задолжала клинике в ЕС €70 тысяч, когда один из супругов заболел на отдыхе

Так, экономия при оформлении страхового полиса обернулась долгом в десятки тысяч евро для семьи из Беларуси. Супруги поехали отдыхать в Португалию и оформили стандартную страховку с лимитом всего на 30 тысяч евро. Однако за границей одному из супругов потребовались серьезное лечение и эвакуация санавиацией.