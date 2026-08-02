«Потребовалась эвакуация санавиацией». Семья из Беларуси задолжала клинике в ЕС €70 тысяч, когда один из супругов заболел на отдыхе

Семья из Беларуси задолжала клинике в Евросоюзе 70 тысяч евро, хотя оформляли страховку для таких случаев. Подробности генеральный директор крупной государственной страховой компании Сергей Якубицкий рассказал в эфире «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Глава страховой компании заявил, что белорусы стали чаще выбирать экстремальный отдых за рубежом. Однако многие совершают ошибку, покупая самые дешевые полисы с минимальным покрытием, не задумываясь при этом о реальной стоимости лечения в экстренных ситуациях.
Так, экономия при оформлении страхового полиса обернулась долгом в десятки тысяч евро для семьи из Беларуси. Супруги поехали отдыхать в Португалию и оформили стандартную страховку с лимитом всего на 30 тысяч евро. Однако за границей одному из супругов потребовались серьезное лечение и эвакуация санавиацией.
— Общий счет из европейской клиники составил 100 тысяч евро. Страховая компания покрыла только прописанные в договоре 30 тысяч евро, оставшиеся 70 тысяч евро они теперь вынуждены выплачивать больнице самостоятельно в рассрочку, — рассказал гендиректор страховой компании.
Он отметил, что цена вопроса при оформлении страхового полиса с расширенным лимитом страховки составляла всего около 20 белорусских рублей дополнительно.
Еще МЧС сказало, сколько литров топлива могут везти в авто белорусы и почему.
Тем временем Александр Лукашенко потребовал от КГК взвешенных действий.