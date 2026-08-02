В Чечне провели международную экологическую акцию «Июль без пластика»

Специалисты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чечни приняли участие в международной экологической акции «Июль без пластика», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.
Инициатива направлена на снижение использования одноразового пластика и уменьшение загрязнения окружающей среды. Специалисты региональных лесничеств проводили семинары для школьников, студентов и взрослых, где они рассказывали о проблемах, связанных с пластиковыми отходами. Также организовывались субботники и акции по очистке общественных мест от пластиковых отходов.
«Через социальные сети мы распространяем информацию о многоразовых бутылках, контейнерах и сумках, которые могут заменить одноразовые пластиковые изделия, информируем население о правильной утилизации пластика и возможностях его переработки в регионе», — прокомментировали в Минприроды Чечни.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.