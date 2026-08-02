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В Калининграде проверяют причины снятия 24 пассажиров с авиарейса в Египет

В Калининграде проверят причины снятия 24 пассажиров с авиарейса в Египет.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 1 авг — РИА Новости. Северо- Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту непредоставления услуги воздушной перевозки пассажирам.

По информации источника при посадке на рейс в ночь на воскресенье авиакомпании Air Cairo, 24 пассажирам сообщили, что в Египет они не полетят. Двоим пассажирам, не попавшим на рейс, не вернули багаж — их чемоданы отправили в Египет.

«Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства снятия пассажиров с международного рейса, а также фактов неполучения ими багажа», — сказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Собеседница агентства отметила, что прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при организации воздушной перевозки и соблюдения прав пассажиров.

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