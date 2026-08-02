Программу адаптивной верховой езды запустили в Чувашии

Республиканская спортивная школа по конному спорту в Чувашии запустила новую программу адаптивной верховой езды для жен и детей бойцов СВО. Развитие адаптивного спорта входит в число приоритетных направлений госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта республики.
«Специальные занятия программы включают бережное знакомство с лошадьми, обучение базовым навыкам управления. Вам не нужно быть спортсменами. Сюда можно приходить, чтобы выдохнуть: погладить бархатный нос, заплести гриву, почувствовать под собой сильное и доброе животное. Крытый манеж обеспечит комфорт таких встреч вне зависимости от времени года», — отметил министр спорта Чувашии Василий Петров.
Ранее для знакомства с инфраструктурой спортшколы были организованы практические мастер-классы. Участники и ветераны СВО освоили базовые аспекты содержания лошадей: учились чистить животных, подбирать амуницию, изучили особенности кормления и ежедневного обслуживания.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.