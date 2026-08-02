Тысячи зрителей, стрельба и дроны: в Витебске отметили день ВДВ

«С каждым годом наш праздник расширяется, мы задействуем новые локации и придумываем, как интересно и необычно поздравить горожан с Днем ВДВ. Иногда мероприятия проходят на площади Победы, а также на площади Свободы. Но сегодня праздник выпал на воскресенье и все желающие смогли прийти к нам в часть: сами видите, гостей у нас сегодня очень много», — отметил старший офицер отделения идеологической работы 103-й бригады ВДВ гвардии майор Эрнест Юпатов.