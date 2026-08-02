Тысячи зрителей, стрельба и дроны: в Витебске отметили день ВДВ

Для областного центра этот день является особым праздником, его посещают многие жители города. Как витебчане отметили праздник десантников в этом году, читайте в материале Sputnik.
Ежегодно витебские десантники стараются удивить горожан нововведениями в праздничной программе. Нынешний День ВДВ не стал исключением.
Праздничные мероприятия начались в городе на Двине с 9 утра, когда военнослужащие провели торжественный митинг у памятника «Десантникам всех поколений», после чего прошел автопробег от монумента до воинской части. В 9:30 воздушно-десантная бригада открыла свои двери для всех желающих.
«С каждым годом наш праздник расширяется, мы задействуем новые локации и придумываем, как интересно и необычно поздравить горожан с Днем ВДВ. Иногда мероприятия проходят на площади Победы, а также на площади Свободы. Но сегодня праздник выпал на воскресенье и все желающие смогли прийти к нам в часть: сами видите, гостей у нас сегодня очень много», — отметил старший офицер отделения идеологической работы 103-й бригады ВДВ гвардии майор Эрнест Юпатов.
Гостям предложили не только ознакомиться с бытом солдат, но и пройти по огнештурмовой полосе. Желающим разрешили подержать в руках оружие, малышам родители могли приобрести игрушки, а для тех, кто проголодался, работало уличное кафе.
Но самой зрелищной частью праздника, ради которой пришло большинство зрителей, стали показательные выступления десантников. В этом году для зрителей подготовили новинку — шоу дронов.
Ранее в нынешнем году отдельные стенды с дронами витебские десантники выставляли на всех своих мероприятиях.
«Шоу дронов является новинкой этого года и отражает изменения, которые происходят в Вооруженных силах. Беспилотная авиация развивается колоссальными темпами и играет огромную роль в выполнении разведывательных и других задач», — объяснил Юпатов.
Он отметил, что на празднике гвардейцы-операторы дронов демонстрировали свое мастерство, выполняя многочисленные трюки на квадрокоптерах.
«Это показывает, что навыки работы с беспилотными летательными аппаратами у наших бойцов находятся на высочайшем уровне», — подчеркнул собеседник.