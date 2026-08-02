Под Волгоградом не зацвело озеро с лотосами

— Всегда примерно в это время приезжаем к озеру в районе Красного Буксира, чтобы полюбоваться цветением лотосов. В этом году приехали, увидели и расстроились. Давно такого не было. Цветков нет, а бутонов очень мало. Неужели погибает такая красота? — задаются вопросом жители Волгограда.