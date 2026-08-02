Пермский пороховой завод взыскивает 63,1 млн рублей со стройкомпании

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются. Стоит отметить, что в 2026 году ППЗ инициировал 50 арбитражных споров на сумму 255,4 млн руб. Всего в арбитражных судах сейчас рассматривается 36 дел с участием завода в качестве истца на общую сумму 665 млн руб.