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В Новоаннинском районе десантники прошли автопробегом в честь Дня ВДВ

В Новоаннинском районе десантники провели автопробег в честь праздника, проехав колонной по главным улицам города.

В Новоаннинском районе десантники отметили свой праздник ярким автопробегом. Колонна автомобилей под десантными флагами прошла по ключевым улицам города, сообщает телеграм-канал «Новоаннинский сегодня».

Местные жители встречали участников пробега приветственными сигналами и улыбками. Для многих десантников такое мероприятие — не просто возможность встретиться с боевыми товарищами, а дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений, — уточняют в местом канале.

Сегодня, 2 августа, десантники разных поколений собираются вместе, чтобы вспомнить службу и почтить сослуживцев.

А в музее-заповеднике «Сталинградская битва» волгоградцам напомнили о десантниках-героях Сталинграда.

видео: t.me/nanna34