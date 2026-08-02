В Новоаннинском районе десантники прошли автопробегом в честь Дня ВДВ

В Новоаннинском районе десантники отметили свой праздник ярким автопробегом. Колонна автомобилей под десантными флагами прошла по ключевым улицам города, сообщает телеграм-канал «Новоаннинский сегодня».
Местные жители встречали участников пробега приветственными сигналами и улыбками. Для многих десантников такое мероприятие — не просто возможность встретиться с боевыми товарищами, а дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений, — уточняют в местом канале.
Сегодня, 2 августа, десантники разных поколений собираются вместе, чтобы вспомнить службу и почтить сослуживцев.
А в музее-заповеднике «Сталинградская битва» волгоградцам напомнили о десантниках-героях Сталинграда.
видео: t.me/nanna34