Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На следующей неделе Калининградскую область накроет жара до +31 — синоптики

Самыми знойными днями станут среда и четверг.

Источник: Клопс.ru

В первой половине следующей недели в регионе заметно потеплеет, а пик жары придётся на среду и четверг. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в воскресенье, 2 августа.

В понедельник температура поднимется до +20…+24. Со вторника в регион придёт тропическое тепло, поэтому столбики термометров покажут +26…+28 и выше. В среду и четверг воздух может прогреться до +29…+31.

«Следующие осадки в виде локальных ливней и гроз наиболее вероятны в среду. А вот к концу следующей недели, начиная с пятницы, к нам может вернуться умеренно-прохладная погода с температурами около +19…+22 днём», — пишут синоптики.

Сильный субботний ливень подтопил несколько улиц Калининграда. Показываем, что происходило в разных районах города.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше