На следующей неделе Калининградскую область накроет жара до +31 — синоптики

В первой половине следующей недели в регионе заметно потеплеет, а пик жары придётся на среду и четверг. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в воскресенье, 2 августа.
В понедельник температура поднимется до +20…+24. Со вторника в регион придёт тропическое тепло, поэтому столбики термометров покажут +26…+28 и выше. В среду и четверг воздух может прогреться до +29…+31.
«Следующие осадки в виде локальных ливней и гроз наиболее вероятны в среду. А вот к концу следующей недели, начиная с пятницы, к нам может вернуться умеренно-прохладная погода с температурами около +19…+22 днём», — пишут синоптики.
Сильный субботний ливень подтопил несколько улиц Калининграда. Показываем, что происходило в разных районах города.